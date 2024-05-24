Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Katıldığı bir televizyon programında konuşan Işıkhan, "Bayram öncesinde emekli ikramiyelerinin ödenmesi noktasında bir takvim süreci işleyecek. Bununla ilgili teknik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. En yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacak. Tabi ki bayramdan önce ikramiyelerin emeklilerimize yansıtılması konusunda çalışmalarımıza hız veriyoruz." ifadelerini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 3 bin lira olarak hesaplara yatırılacak.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmeksizin tüm emekliler uygulamadan faydalanacak.

EMEKLİ MAAŞLARI ERKENE ÇEKİLECEK Mİ?



Kurban Bayramı, 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

Bu tarihlerin bayrama denk gelmesi nedeniyle bir defaya mahsus emekli maaş ödemelerinin erkene çekileceği konuşuluyor.



Kulis bilgilerine göre haziran ayında emekli maaşları ile bayram ikramiyeleri bir arada hesaplara geçecek.



EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?



Normal şartlar altında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşları 17-26 Haziran tarihleri aralığında hesaplara geçecekti.



Belirlenen tarihlerin ise 10-14 Haziran olduğu ifade ediliyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaş ve ikramiye ödemelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

