Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir otelde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' programında kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi.



1 milyondan fazla kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini belirten Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:



"Her yıl 1 milyondan fazla kişinin işe yerleşmesine aracılık ediyor, işverenlerimizin aradığı elemanı bulmasına destek oluyoruz.



Mardin'de 21 yılda, sadece İŞKUR aracılığıyla 44 bin vatandaşımızın işe yerleşmesini sağladık. Bugüne kadar toplam 51 bin kişi Toplum Yararı'na programlardan yararlandırılmıştır.



Mardin'de, 2002 yılında aktif sigortalı kişi sayısı 46 bin 549 iken 2023 yılı sonu itibarıyla aktif sigortalı sayısı 188 bin 948 olmuştur. Yani, aktif sigortalı sayısı son 21 yılda 4 katına çıkmıştır. İnşallah bu sayıyı daha da artıracağız.



'Kadın İstihdam' projemiz, İş-Pozitif'in duyurusunu yapmıştık. Bu projeyle işverenle iş arayanı çevrim içi olarak bir araya getirip istihdam ve işe yerleştirme süreçlerini hızlandırdığımız bir sistem kurduk.



Özellikle kayıtlı kadın istihdamı konusundaki hedeflerimize katkı sağlayacak, istihdamı teşvik edecek hem iş arayanın hem de işverenin işini büyük ölçüde kolaylaştıracağına inandığımız bir projedir.



İş-Pozitif kapsamında bir istihdam fuarını da inşallah yakın zamanda Mardin'de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Türkiye Yüzyılı kadın erkek, genç yaşlı her kesimin desteğini gerekli kılan uzun vadeli bir vizyon.



Şu an iş kanunumuzu güçlendirme, revize etme sürecindeyiz. Mevzuatı daha da güçlendirip, çalışma barışına, sosyal diyalog, istihdam ve iş gücü piyasası gidişatına olumlu yönde katkı sağlayarak Türkiye'nin çalışma hayatını yüzyıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz. "