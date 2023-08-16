Bakan Işıkhan, sendika başkanlarıyla buluştu

Öykü Tüccar / Ankara



Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında, gözler üçüncü toplantıda. Kamu İşveren Heyeti'nin, ikinci teklifini sunması bekleniyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesi Memur-Sen'e bağlı yetkili sendikaların genel başkanlarıyla bir araya geldi.



Görüşmede, sendikaların hizmet kollarına ilişkin talepler de ele alındı. Bakan Işıkhan'ın taleplerin birçoğuna olumlu yaklaştığı belirtiliyor.



Beklenti, hizmet kollarının taleplerinin önemli bir kısmının kabul edilmesi.



İlk teklif 14 Ağustos Pazartesi günü açıklandı ancak memurun beklentisini karşılamadı.



Bakan Işıkhan, ''Kamu İşveren Heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Merkez Bankamızın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak Ocak 2024'te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi de öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da ''Bunu kabul etmek mümkün değil. Tavsiyemiz hiç vakit kaybetmeden teklifi revize etmek.'' açıklamasını yapmıştı.

