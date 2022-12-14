ntv.com.tr

Bakan Kirişçi duyurdu: 1200 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere bin 200 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Bakan Kirişçi duyurdu: 1200 personel alınacak

ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu sözlere yer verdi:

“Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda bin 200 sözleşmeli gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. İnsan kaynağımızı 2023 yılında da güçlendirmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun.”

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...