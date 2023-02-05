Bakan Kurum: 'İlk Evim'de 74 ilin kurasını tamamladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''İlk Evim'' projesi kapsamında 89 günde 74 ilin kurasının tamamlandığını duyurdu.



Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk Evim projemiz tam gaz... Projemiz başladığı günden bu yana 89 günde 74 ilin kurasını tamamladık. 195 bin 255 yuvamızın sahiplerini belirledik. Şimdi sıra İzmir'de. Yarından itibaren 8 gün boyunca İzmir'imizde 12 bin 400 konutun kuralarını çekiyoruz." dedi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, 6-7 Şubat Şubat'ta İzmir Merkez, 8 Şubat'ta Menemen, 9 Şubat'ta; Güzelbahçe, Urla, Selçuk, 10 Şubat'ta; Torbalı, Seferihisar, 11 Şubat’ta Aliağa, Kemalpaşa, 12 Şubat’ta; Dikili, Tire, 13 Şubat’ta ise; Bergama, Karaburun, Kiraz ve Kınık 2'nci Etap'ta kura çekiminin yapılacağı kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin