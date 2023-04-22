Bakan Kurum'dan kira artış düzenlemesi açıklaması (Kirada yüzde 25 sınırı uzatılacak mı?)

1 Temmuz 2023'e kadar yapılacak kira sözleşmelerinde kira artış oranının yüzde 25 olarak sabitlenmesi yaklaşık 6 milyon kiracıyı ilgilendiriyor.

Konutlardaki kira artış miktarını yüzde 25'le sınırlayan düzenlemeye ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

KİRA ARTIŞ DÜZENLEMESİ UZATILACAK MI?



Bakan Kurum, temmuz ayında sona erecek düzenlemenin uzatılacağını açıkladı.

Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

"ARZI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"



Bakan Kurum, kiralık konutlardaki fiyat artışlarına yönelik talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade etti.



TOKİ'nin buradaki rolüne dikkat çeken Kurum ise "Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar." diye konuştu.

2022 HAZİRAN'DA KABUL EDİLMİŞTİ



TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

Düzenlemeyle birlikte kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyeceğine karar verilmişti.

