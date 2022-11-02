Bakan Kurum'dan orta gelir grubuna yönelik konut kampanyası açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubuna yönelik konut kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı.



Kurum, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada emeklileri, şehit ailelerini ve gazileri, gençleri kapsayan alt gelir grubuna yönelik bir sosyal konut projesini hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Şimdi inşallah sıra orta gelir grubunda. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz" diye konuştu.



İnşası devam eden projelerde yer alan tüm firmaların sürecin içinde olacağını belirten Kurum, yılda 600 bin konut üretildiğini, yüzde 15-20’sinin bu skalaya girdiğini ifade etti.



Kurum, "İnşallah 100 bin konutu içeren, tüm şehirlerimizi kapsayan bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz. Düşük peşinat, uzun vade olacak. Projenin finansmanına destek vermeleri için bankalarla beraber çalışmalıyız. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

