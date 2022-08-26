Bakan Nebati'den ABD'nin TÜSİAD mektubuna ilişkin açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanı

Nureddin Nebati, ABD'nin Türk iş dünyası örgütlerine

iletilen mektubun iş çevrelerinde endişe yaratmasının anlamsız

olduğunu söyledi.

Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Nebati, ''Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir'' diyerek söz konusu mektubun endişe yaratmaması gerektiğini belirtti.

İş dünyasında oluşan endişenin anlamsız olduğunu belirten Nebati, ''İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir'' açıklamasında bulundu.



Nebati, Türkiye ekonomisinin tüm aktörlerinin serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlı olduğuna ve küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalıştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır. Barışı ve daha fazla ticareti hedefleyen diplomasimizle iş insanlarımızın küresel ekonomide daha önemli bir rol oynaması için güçlü bir inisiyatif ortaya koyuyoruz.

Türk iş dünyası gerek iş ahlakı gerekse hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle nice başarılara imza attı ve atmaya da devam edecek. ABD Hazine Bakanlığının Türk iş dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor."

TÜSİAD'IN AÇIKLAMASI



TÜSİAD, önceki gün Biden yönetiminin Türk şirketlerini yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda uyardığı iddiasını doğrulayarak şu açıklamada bulunmuştu:



TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD ve AB başta olmak üzere 30'dan fazla ülkeninin Rusya'ya yönelik yaptırım kararları aldığı hatırlatıldı.



Bu kapsamda ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun kaleme aldığı mektubunun TÜSİAD'a da iletildiği vurgulandı.



Mektupta, Rusya'da yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlarla kurululabilecek ilişkilerin Türk şirketlerine de yaptırım riski doğuracağı uyarısının yer aldığı belirtildi.



Söz konusu mektubun, TÜSİAD tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşıldığının altı çizildi.