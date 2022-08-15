Bakan Nebati'den Kur Korumalı TL Mevduat açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı TL Mevduat hesabı eleştirilerine Twitter'dan yanıt verdi.

''EKONOMİMİZE ÇOK ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYAN BİR ENSTRÜMAN''

Uygulamanın, milletin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası'na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomiye çok önemli katkı sağlayan bir enstrüman olduğunu vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:



"Tasarruf sahiplerinin üçte biri döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor.

''HAKSIZCA ELEŞTİRENLERİN İYİ NİYETİNDEN ŞÜPHE EDİYORUM''

Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleriyle mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum.''