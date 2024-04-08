Bakan Şimşek: Düşük KDV oranlarını istismar eden firmalar denetlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şunları söyledi:



"KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı.



"DÜŞÜK KDV ORANLARINI İSTİSMAR EDEN FİRMALARA SAHA DENETİMLERİ YAPILACAK"



Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak.

Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz."