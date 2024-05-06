Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 355 milyon lira ceza

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.



Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurulun son toplantısı 2 Mayıs'ta gerçekleştirildi.



Toplantıda, başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere, otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar ele alındı.



Bu kapsamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.



2023'TE 355,8 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI



Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına neden olan uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere geçen yıl toplam 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandı.



Piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında bakanlıkça gerekli idari tedbirin alınmasına devam edilecek.