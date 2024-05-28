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Bakan Şimşek: Yabancı sermaye girişleri beklentileri aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı sermaye girişlerinin öngördüklerinden de yüksek olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek: Yabancı sermaye girişleri beklentileri aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg'in sorularını yanıtladı.

"SERMAYE GİRİŞLERİ BEKLENTİYİ AŞTI"

Sermaye girişlerinin öngördüklerinden de yüksek olduğunu belirten Bakan Şimşek, sağlam politikalar ile yapısal dönüşümün bir araya gelmesinin, yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasını sağladığını söyledi.

Şimşek, bu durumun da portföy tercihlerinin Türk varlıkları lehine olmasına yardımcı olduğunu ve reel döviz kurunu dengelemeye yardımcı olduğunu ifade etti.

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