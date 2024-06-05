Bakan Şimşek: Yatırım ortamı iyileştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Yatırımcılar Derneği Küresel Yatırım Günleri programında konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

Enflasyonun tek haneye düşmesi biraz daha zaman alacak. biraz sabır işi ama başladık. şimdi kalıcı bir şekilde ve güçlü bir dezenflasyonun eşiğindeyiz.



Bu aydan itibaren hafif, gelecek aydan itibaren çok keskin bir şekilde enflasyon düşmeye başlayacak.

Önümüzdeki 4 yıl seçim yok, yatırım ortamı iyileştirilecek.

Bu program öngörülebilirliği artırmak için yapılmış bir program.



Yüksek enflasyonist ortamda çalışmak zor.



Enflasyonun tek hanelere inmesi hayatımızı kolaylaştıracak.

Kripto ve hissede kazanca dayalı vergi öngörmüyoruz, çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde.

Kur korumalıdan çıkıyoruz, piyasayı bozmadan yapıyoruz.

İki ayda eşi benzeri görülmemiş rezerv artışı var.