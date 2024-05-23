Bakan Şimşek'ten Arap ülkelerine çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ticaret ve yatırımları artırmanın başlıca yolunun serbest ticaret anlaşmaları (STA) olduğunu söyledi.



Şimşek, İstanbul'da yapılan Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada Arap ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik bağları kuvvetlendirmekten bahsetti.



Arap ülkelerinin sermaye ihraç eden ülkeler olduğunu, ekonomilerini çeşitlendirmek ve imalat sektöründe gelişmek istediklerini belirten Şimşek, Türkiye'de yatırımla bunları sağlayabileceklerini belirtti.



ARAP ÜLKELERİNE STA ÇAĞRISI



"Aramızdaki siyasi ilişkiler mükemmel durumda. Bundan nasıl faydalanabiliriz, iki taraf için de en faydalı şekilde nasıl kullanabiliriz. Serbest ticaret anlaşmalarının buna tek başına bir çözüm oluşturduğunu düşünüyorum. Arap ülkeleri STA'lardan çekinmemeli" dedi.



Şimşek, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında en kolay işbirliği yapılabilecek alanların turizm, inşaat ve savunma sanayi olduğunu ifade etti.



Türkiye savunma sanayinin son yıllarda kaydettiğini ilerlemeye yürütülen geliştirme projesi sayısı ve ihracat hacmindeki artışla dikkat çeken Şimşek, "Komşu ülkelerle ortak tasarım, geliştirme ve imalat çalışmaları yürütüyoruz" derken, inşaat sektöründe Afrika, Orta Asya'da ayrıca Libya, Suriye ve Ukrayna'nın yeniden inşasında ortak rol oynayabileceklerini belirtti.



"TL'DE BİR MİKTAR DEĞER KAYBI OLABİLİR"



Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde Türk Lirası'nda bir miktar değer kaybı olabileceğini ancak volatilitenin ortadan kalktığını söyledi.



Şimşek, "TL'de bir miktar zayıflık olacaktır, ancak volatilite son derece azalmıştır. Program öncesi dönemde aykırı değer (olarak tanımlanan) volatilite artık gelişmekte olan ülke para birimlerinin izlediği bant içindedir" ifadelerini kullandı.