Bakan Şimşek'ten G20 toplantılarında görüşme trafiği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yoğun görüşmelerde bulundukları Hindistan'daki G20 toplantılarını tamamladı.

Şimşek ve Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna katılmak üzere Doha'ya hareket etti.



DÜNYA BANKASI BAŞKANI TÜRKİYE'YE GELECEK



Bu arada, Erkan'ın, ABD'de çalıştığı dönemden arkadaşı olan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'nın yakın zamanda Türkiye'ye gelerek Erkan'a makamında "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmak istediği öğrenildi.



Erkan ve Banga'nın uzun süre ABD'de birlikte çalıştıkları belirtildi.

