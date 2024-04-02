Bakan Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından kira beyannamelerine ilişkin çağrı yaptı.
"YAKLAŞIK 420 BİN GAYRİMENKULDE YERİNDE TESPİTTE BULUNDUK"
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, idari kayıtları (tapu, MERNİS gibi) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
"Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin lira üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz."
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ 5 NİSAN'A KADAR UZATILMIŞTI
2023 yılı kira gelir beyannamesi için sona yaklaşıldı. 1 Nisan'da sona ereceği duyurulan başvurular 5 Nisan Cuma gününe kadar uzatılmıştı. Mükellefler, kira gelir beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden de işlem yaparak verebiliyor.
KİMLERİN BEYANNAME DOLDURMA ZORUNLULUĞU BULUNUYOR?
2023'te konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.
KONUT KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA BEDELİ NE KADAR OLDU?
2023 yılı içerisinde yıllık 21 bin lira ve altında mesken kira geliri elde edenler gelir vergisi ödemeyecek. 2024 yılı için ise gelir vergisi istisnası 33 bin lira olarak açıkladı.
İSTİSNADAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, yıllık 21 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2023 için belirlenen 550 bin lirayı aşanlar, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan yararlanamayacaklar.
GURBETÇİLERİN, TÜRKİYE'DE KİRAYA VERDİĞİ MÜLKLER İÇİN BEYANNAME VERMELERİ ZORUNLU MU?
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor.
BEYANNAME VERİLMEZ YA DA EKSİK BEYAN EDİLİRSE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK MI?
Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.
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