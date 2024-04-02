Bakan Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından kira beyannamelerine ilişkin çağrı yaptı.

"YAKLAŞIK 420 BİN GAYRİMENKULDE YERİNDE TESPİTTE BULUNDUK"

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, idari kayıtları (tapu, MERNİS gibi) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:



"Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin lira üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz."

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ 5 NİSAN'A KADAR UZATILMIŞTI



2023 yılı kira gelir beyannamesi için sona yaklaşıldı. 1 Nisan'da sona ereceği duyurulan başvurular 5 Nisan Cuma gününe kadar uzatılmıştı. Mükellefler, kira gelir beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden de işlem yaparak verebiliyor.