Bakan Uraloğlu: İstanbul'a Şehrin tam kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırmış olduk

"Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi" bugün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımları ile açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Hattı ve Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesim kaldı. Bu projelerimiz için de çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz ve inşallah size ve İstanbullulara verdiğimiz sözü tutmuş olacağız.” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattında konuşmaları öncesi incelemelerde bulunarak test sürüşü yaptı. Erdoğan, kendisine eşlik eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan proje hakkında brifing aldı.



Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme arasında; âtıl vaziyette olan 8,3 kilometrelik hattın yepyeni bir konsept ile hem demir yolu hem de yaya odaklı bir proje olarak İstanbul’a kazandırmış olmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirtti.



ALLAH CESARETİNİZİ DAİM, ÖMRÜNÜZÜ BEREKETLİ KILSIN

Uraloğlu açılışın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününe denk gelmesinden dolayı duydukları mutluluğu da dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Uraloğlu, “Rabbim size; sevdiklerinizle birlikte; sağlıklı, huzurlu, mutlu ve milletimize hizmetle dolu daha nice yıllar nasip etsin inşallah. Allah cesaretinizi daim, ömrünüzü bereketli kılsın. Allah size hayırlı uzun ömür versin.” dedi.



Uraloğlu 141 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet veren Sirkeci-Kazlıçeşme Hattının atıl hale geldiğini ve hattı sil baştan yaparak hem demiryolu hem de yaya odaklı çevreci bir proje ile yeniden İstanbul’a kazandırdıklarını belirtti.



PROJEMİZ SADECE ULAŞIM YÖNÜYLE DEĞİL, SOSYO-KÜLTÜREL YÖNÜYLE DE ÖNE ÇIKIYOR

Uraloğlu, “22 adet kara yolu ve yaya alt geçidi içeren projemiz sadece İstanbullu hemşerilerimizin ulaşım ihtiyacını karşılamayacak, aynı zamanda; 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu, 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal-kültürel alanları, 74 bin metrekare yeni yeşil alanıyla sosyo-kültürel yönü itibariyle de öne çıkmaktadır.” dedi.



İSTANBUL’A ŞEHRİN TAM KALBİNDE BÜYÜK BİR YEŞİL ALAN KAZANDIRMIŞ OLDUK

Proje alanının toplam 215 bin metrekare olduğunu söyleyen Uraloğlu, çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresinin demiryolu ulaşımı için kullandıklarını ifade etti.



Uraloğlu, geri kalan 122 bin 550 metrekarenin ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme ve rekreasyon alanları olarak düzenlendiklerini ve bu kısmı vatandaşların yaya olarak kullanımına açarak İstanbul’a şehrin tam kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırmış olduklarını belirtti.



Uraloğlu, “Projemiz kapsamında raylı sistem, yaya ve mikro mobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluştururken, yıllardır kronikleşmiş trafik ve güvenlik sorunlarına neden olan yaya ve karayolu alt geçitlerini de rehabilite ettik. Yani projemiz ile sadece demiryolu inşası yapmayıp, insanımızın yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdik.” diye konuştu.



ECDAT YADİGARI YEDİKULE, KOCAMUSTAFAPAŞA, YENİKAPI VE KUMKAPI TESCİLLİ DURAKLARI RESTORE EDİLDİ

Uraloğlu, proje kapsamında ecdat yadigarı Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı ve Kumkapı tescilli duraklarının da; sanat tarihçileri, mimarlar, restoratörler ve arkeologlar ile birlikte çalışarak kurul kararları doğrultusunda restore ettiklerini dile getirdi. Uraloğlu ayrıca yine proje kapsamında, Sahil yolu ile Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşağı da modernize ettiklerini ve Cerrahpaşa ve Samatya Hastanelerine erişimi kolaylaştıracak yeni bir istasyon ilave ettiklerini belirtti.

Uraloğlu, projenin 2024-2053 yılları arasında kara yolu işletme ve bakım, trafik kazalarında azalma ve zamandan yapılacak tasarruflarla toplam ekonomik kazancının yaklaşık 785 milyon avro olacağını ifade etti.

