Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul'da 10 yıldan uzun süredir atıl vaziyette olan Sirkeci ve Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik raylı sistem hattında gerekli iyileştirmeler tamamlandı.



İçinde olduğu alanın önemli bir bölüme de yaya kullanımı için tasarlanan hat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

Erdoğan'ın hedefinde mevcut İBB yönetimi de vardı. ''İstanbul yeniden çöp, çukur, çamur oldu mu? Maalesef oldu.'' diyen Cumhurbaşkanı, ''İstanbul'a hizmet sorumluluğu yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir. Son 5 yılda bu gerçeği maalesef acı bir şekilde yaşayarak tecrübe ettik.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki açıklamalarından satır başları şöyle:



''Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistemi ülkemizin en eski demir yollarından biridir. Yaklaşık 141 yıl boyunca İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olan hattımız Marmaray'ın açılımıyla birlikte hizmetinin tamamlamıştı. Sirkeci ile Kazlıçeşme istasyonları arasındaki 8,3 kilometrelik kesim atıl kalmıştı. Bu hattı modernize etmeye karar verdik. Hattın üzerindeki gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak tekrar İstanbul'a kazandırmayı amaçladık.