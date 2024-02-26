Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul'da 10 yıldan uzun süredir atıl vaziyette olan Sirkeci ve Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik raylı sistem hattında gerekli iyileştirmeler tamamlandı.
İçinde olduğu alanın önemli bir bölüme de yaya kullanımı için tasarlanan hat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.
Erdoğan'ın hedefinde mevcut İBB yönetimi de vardı. ''İstanbul yeniden çöp, çukur, çamur oldu mu? Maalesef oldu.'' diyen Cumhurbaşkanı, ''İstanbul'a hizmet sorumluluğu yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir. Son 5 yılda bu gerçeği maalesef acı bir şekilde yaşayarak tecrübe ettik.'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki açıklamalarından satır başları şöyle:
''Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistemi ülkemizin en eski demir yollarından biridir. Yaklaşık 141 yıl boyunca İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olan hattımız Marmaray'ın açılımıyla birlikte hizmetinin tamamlamıştı. Sirkeci ile Kazlıçeşme istasyonları arasındaki 8,3 kilometrelik kesim atıl kalmıştı. Bu hattı modernize etmeye karar verdik. Hattın üzerindeki gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak tekrar İstanbul'a kazandırmayı amaçladık.
Gelirken Murat kardeşimize onu söyledim şimdi önümüzde bir karar inşallah Sirkeci Garı'ndan tüm bu istikamette istasyonlar başta olmak üzere buraları sıfır kilometre yenilemeye ve buralardan sadece İstanbul'a değil tüm dünyaya mesajımızı vermeye kararlı mıyız? Bunu yaparsa AK Parti yapar.
''İSTANBUL'DA 5 YIL BOŞA GEÇTİ''
5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok. Surlar yıkık dökük. Bunları da inşallah biz yapacağız. Hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir projeyi İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmayı istedik.
''İSTANBUL'DA RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 340 KİLOMETREYE ÇIKTI''
Projemiz kapsamında 7,3 kilometre yaya bisiklet yolu 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan 74 bin metrekare yeni yeşil alan ile 13 adet karayolu geçidi yer alıyor. Son derece modern bir oluşum projesini kazandırmış olacağız. İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır.
''30 YILLIK SÜREÇTE EKONOMİYE TOPLAM KATKISININ 785 MİLYON EURO OLACAĞINI HESAPLIYORUZ''
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın önümüzdeki 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon euro olacağını hesaplıyoruz."
MEVCUT İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİMİNE TEPKİ
Marmaray'ı Avrasya Tüneli'ni biz yaptık. Bir de sen bir şey yap. Kağıthane'de temel atma değil temel atmama töreni yapacak kadar zavallı olan bir İstanbul yerel yönetimi var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermeye hazır mıyız?
''İSTANBUL'A HİZMET SORUMLULUĞU YARI ZAMANLI YAPILACAK BİR İŞ DEĞİLDİR''
İstanbul yeniden çöp, çukur, çamur oldu mu? Maalesef oldu. Yatırım var mı? Yok. İstanbul'un ihmale gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz. İstanbul'a hizmet sorumluluğu yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir. Son 5 yılda bu gerçeği maalesef acı bir şekilde yaşayarak tecrübe ettik. Bilhassa trafik sorunu. Attığı bir adım var mı? İstanbul'a emanet olarak değil de nimet olarak bakanlar, ihmalkarlıklarıyla umursamazlıklarıyla bu güzel şehrin bitkisel hayata girmesine sebep oldular.
''ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ ORTALAMA YOLCULUK SÜRESİNİ 64 DAKİKADAN 39 DAKİKAYA DÜŞÜRMEK OLACAKTIR''
31 Mart'ta Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini almasıyla projeler daha da hızlanacaktır. 31 Mart'tan itibaren inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı Ankara'da el ele verdiğimiz zaman sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz. Kaldığımız yerden yeniden 'Bismillah' diyerek işe koyulacak, inşallah aziz İstanbul'un fetret devrini sona erdireceğiz. Öncelikli hedefimiz ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürmek olacaktır. Raylı sistemlerde toplam uzunluğu bundan 5 sene sonra 650 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Raylı sistem uzunluğunu 1004 kilometreye ulaştırarak trafik sorununa modern çözüm bulmayı hedefliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın hayata geçirdiği projeler olmasaydı, muhtemelen İstanbul'un trafik çilesi artık katlanılamaz halde olurdu. Deprem gelmeden önce İstanbul'un yapı stokunu yenileyeceğiz.
SİRKECİ-KAZLIÇEŞME ARASINDA 8 İSTASYONLA HİZMET VERİLECEK
Marmaray'ın yapımından sonra atıl kalan 8 kilometrelik bir alan yaya odaklı raylı sistem projesi olarak hizmete girdi.
215 bin metrekarelik alanın 122 bin metrekaresi vatandaşların yaya olarak kullanımı için değerlendirildi.
TEK YÖNLÜ SEFER SÜRESİ 20 DAKİKA OLACAK
Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme duraklarından oluşan tek yönlü hattın sefer süresi 20 dakika olarak planlandı.
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