Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir arası 3 saat 30 dakikaya inecek

"13 MİLYON İNSANIMIZ DOĞRUDAN HIZLI TREN KONFORUNA KAVUŞACAK"



Proje tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğunun 624 kilometre olacağını dile getiren Uraloğlu, "Çalışmalarımız zaten Polatlı'ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı için 508 kilometre olarak ifade ediyoruz. 508 kilometre uzunluğu olan projede kullanılacak hattın dizayn hızı 250 kilometre saattir. Hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir'de yaşayan yaklaşık 13 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak." diye konuştu.



Uraloğlu, Ankara-Afyonkarahisar arası seyahat süresinin 1 saat 40 dakikaya düşeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya, Ankara-İzmir arası ise 3 saat 30 dakikaya düşecektir. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz. Dolayısıyla sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla ülkemizin 3. büyük şehri olan İzmir'i ve güzergahındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı Ankara'ya daha da yaklaştırarak, bölgedeki ticaret hacmini de büyüteceğiz."



"ÜLKEMİZİ, AVRUPA'DA 6, DÜNYA DA 8'İNCİ HIZLI TREN İŞLETMECİSİ YAPTIK"



Demiryollarında yük ve yolcu taşımacılık oranlarını artırmak üzere büyük projeler hayata geçirdiklerini anlatan Uraloğlu, 22 yılda demiryollarına 57 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.



Uraloğlu, mevcut konvansiyonel demiryolu hattını yenilediklerini hatırlatarak, "2002'de devraldığımız 10 bin 948 kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık. 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı ve hızlı tren hattı da inşa ettik. Demiryolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Ülkemizi, yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa'da 6, dünya da 8'inci hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşların tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresi haline dönüştürdük." ifadelerini kullandı.



Uraloğlu, yüksek hızlı trenler ile hizmete girdiği 2009 yılından bu yana 85 milyon yolcu taşıdığını aktardı.

"ÜLKEMİZ ADINA ÇOK BÜYÜK VE ÖNEMLİ BİR PROJEYİ DAHA HAYALDEN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"



Ayrıca Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi'ni gündeme aldıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz. Yine Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanı'na, son olarak Çatalca'ya ulaşacak Kuzey Marmara Hızlı Tren hattı projesini de planlarımız arasına aldık." diye konuştu.



Demiryollarının çağın gerektirdiği değişimi yakaladığını ve dinamik bir yapıya kavuştuğunu belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda da demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi planlıyoruz. Karayollarındaki yüzde 72'lik yük taşımacılığının payını düşürmeyi, demiryollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını yüzde 22'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Yolcu taşımacılığında yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürmüş olacağız." NTV’yi sosyal medyadan takip edin