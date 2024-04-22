Bakan Uraloğlu'ndan elektronik tebligat açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ)'nin yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar, tüzel kişiler ve kamu kurumlarına UETS üzerinden hızlı ve güvenli olarak sunduğu elektronik tebligat hizmetinin beş yıldır başarıyla sürdüğünü açıkladı.

Ulusal Elektronik Tebligat hizmeti ile PTT AŞ'nin, elektronik olarak tebligatların anında alıcılarına ulaştırılabilmesini imkan tanıyarak; zaman, işgücü ve maliyet gibi birçok alanda tasarruf sağladığını da açıklayan Uraloğlu, "Ulusal Elektronik Tebligat ile 5 yıllık süreçte 126 bin 990 ağacın korunmasına katkı sağladık. Ulusal Elektronik Tebligat hizmetinin yaygınlaştırılması ile hem zamandan tasarruf sağlarken hem de çevrenin korunması adına önemli adım atmış olduk." dedi.



UETS İLE BÜYÜK TASARRUF



Bakan Uraloğlu, UETS ile gönderilen 213 milyon elektronik tebligat sayesinde fiziksel olarak iletilen tebligat ücretinden 7 milyar 136 milyon 589 bin TL kamu tasarrufu yapıldığını vurgulayarak, "Bununla beraber gerek iş gücü gerek kullanılan kâğıt, toner, elektrik, araç, yakıt gibi maliyete etki eden unsurlar göz önüne alındığında söz konusu tasarruf miktarı bu rakamın çok daha üzerine çıkıyor. Bu sistem sayesinde ülkemiz önemli miktarda tasarruf sağlıyor." diye konuştu.

