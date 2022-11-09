ntv.com.tr

Bakanlıktan yeni asgari ücret için ilk adım (Asgari ücret ne kadar olacak?)

Yeni yıla kısa bir zaman kala, asgari ücretin ne kadar olacağı gündemde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında araştırma başlattı. Anket sonuçları komisyon toplantısında kamuoyuna duyurulacak.

Bakanlıktan yeni asgari ücret için ilk adım (Asgari ücret ne kadar olacak?)

İlişkili Haberler

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Asgari ücret belirleme çalışmalarında geri sayım sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor.

2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

ANKET SONUÇLARI DUYURULACAK

2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

ARALIK AYINDA BELLİ OLACAK

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret aralık ayında belli olacak. Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...