Bakan Uraloğlu imzaladı, AJet ruhsatını aldı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık toplantı salonunda düzenlenen ‘AJet İşletme Ruhsatı İmza Töreni’ne katıldı. Törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat’da hazır bulundu.



2023 YILINDA HAVACILIKTA REKOR YOLCU SAYISINA ULAŞTIK

Törende açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin son 21 yılda özellikle havacılık alanında çok ciddi gelişmeler katettiğini belirtti. Uraloğlu, “26 olan havalimanı sayımızı 57’ye çıkardık. Yurt dışı noktamız 60’tan 343’e çıkardık. Gerçekten ciddi bir mesafe kat ettik. 2023 yılı pandemiden sonra tam bir toparlanma yılı oldu ve yaklaşık 216 milyon yolcuyla 2023 yılını kapatmış olduk” diye konuştu.



TÜRK HAVA YOLLARI TÜRKİYE’NİN BAYRAK TAŞIYICISI

Türk Hava Yolları’nın Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Gerçekten dünyanın her tarafında varlar. Sağ olsunlar. Çok hızlı bir şekilde büyüyorlar. Biz Türk Hava Yolları uçağına, tarifeli seferine bindiğimiz zaman kendimizi gerçekten evimizde hissediyoruz. Burada hem oluşan şartlarda yeni bir yapılanma hem de oluşan rekabetçi piyasa şartlarına uyma adına Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet, yeni yapılanma kararı alarak ‘Anadolu Jeti, A Jet’e dönüştürmüş durumda.” şeklinde konuştu.



2024’Ü YİNE HAVACILIKLA ‘AJET’ İLE AÇTIK

A Jet’in işletme ruhsatı başvuru sürecini anlatan Uraloğlu, “İlk geçen yıl 28 Ağustos'ta ilk müracaat olmuş. Sonra Eylül ayında ön izin sürecini yürütmüşüz. Ön izin verilmiş. Sonrasında da yine Aralık ayında asıl ruhsat başvurusunda bulunuldu. Biz de gerekli incelemeleri zaten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’müzle yakından takip ettik. Bugün itibariyle yılın ilk mesai gününde AJet'in biz işletme ruhsatını Bismillah deyip veriyoruz. Geçen yılın sonlarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistini açtık. Havacılıkla kapattık diyebiliriz. Yine yılın ilk mesaisinde de havacılıkla açıyoruz mesaimizi ve çok önemli bir proje, önemli bir adım atmış oluyoruz.” dedi.



AJET YAKIN COĞRAFYAMIZDA THY GİBİ BİR MARKA OLACAK

Havacılık da 14 tane faaliyet gösteren şirketin olduğunu anımsatan Uraloğlu, “Bunların 11 tanesi yük ve yolcu taşıyor. 3 tanesi de sadece kargo taşımacılığı üzerine faaliyet gösteriyor. AJet eski Anadolu Jet şimdi AJet olarak artık bundan sonra hayatını sürdürecek. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız görev yapmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Yine Türk Hava Yolları gibi AJet’in de yakın coğrafyamızda bir marka olacağıyla ilgili bir tereddüdümüz yok. Ben şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.



Bakan Uraloğlu ayrıca, AJet'in yeni giydirmesini ve logosunun bulunduğu maket uçağı haziruna göstererek, “Türk Hava Yolları kırmızı, bu biraz mavi, havacılığı işaret eden güzel bir logo, içini de beraberce gezmiştik. Koltuk tasarımı gerçekten ergonomik ve yolculara konforlu bir seyahat sunacak vaziyette gözüküyor.” değerlendirmesinde bulundu.