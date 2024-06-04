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Banka kredilerinde yeni dönem

Banka kredilerinde BES dönemi resmen başladı. Yeni uygulama ile bireysel emeklilik tasarrufları teminat gösterilerek bankalardan kredi alınabilecek.

Banka kredilerinde yeni dönem

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yapılan düzenleme ile birikimler teminat olarak gösterilerek bankalardan kredi kullanılabilecek.

Emeklilik Gözetim Merkezi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda gerekli altyapı oluşturularak BES teminatlı kredi kullanımı uygulaması bugün başladı.

Krediye teminat olarak gösterilen BES birikimleri, kredinin açık olduğu süre boyunca Alacağın Devri Fonları'nda değerlenmeye devam edecek.

kapatıldıktan sonra, teminat gösterilen BES birikimlerinin fon dağılımı, tekrar kredi açılışı öncesindeki fonlar olacak şekilde güncellenecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2023 yılında BES birikimi ile kredi kullanımının önü açan bir yönetmelik yayınlamıştı.

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