Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenenlere 5 bin TL yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenenlerin yanlarında olduklarını belirtti.
Bakan Göktaş, selzedelere Bakanlık olarak hane başı 5 bin TL yardım yapılacağını açıkladı.
Göktaş, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza, Batman'da 1188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL, Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500 bin TL, Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin TL kaynak aktardık. İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 milyon 995 bin TL'dir. Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Batman ve Zonguldak’ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) November 28, 2023
Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5.000 TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza,
▪️ Batman'da 1.188 hane için toplamda 5 milyon…
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