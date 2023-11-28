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Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenenlere 5 bin TL yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenenlere hane başı 5 bin TL yardım yapılacağını duyurdu.

Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenenlere 5 bin TL yardım
Batman’da selin getirdiği çamur nedeniyle kardeşini sırtında okula götürdü

Batman’da selin getirdiği çamur nedeniyle kardeşini sırtında okula götürdü

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenenlerin yanlarında olduklarını belirtti.

Bakan Göktaş, selzedelere Bakanlık olarak hane başı 5 bin TL yardım yapılacağını açıkladı.

Göktaş, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza, Batman'da 1188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL, Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500 bin TL, Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin TL kaynak aktardık. İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 milyon 995 bin TL'dir. Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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