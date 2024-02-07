Baykar, Ukrayna'da fabrika kuruyor

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı'nda Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu.



Bayraktar, Ukrayna'daki fabrikanın yılda 120 adet TB2 üretim kapasitesi olacağını söyledi.



Haluk Bayraktar, devam eden savaşın ise fabrika inşası için bir sorun yaratmadığını dile getirdi.



Bayraktar, Suudi Arabistan ile ortak üretim ve teknoloji transferi konusunda geçen yıl yapılan anlaşma hakkında da bilgi verdi.



Baykar CEO'su, Suudi Arabistan'da iki yıl içinde üretime başlama planının takvime göre ilerlediğini ifade etti.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin