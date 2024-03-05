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Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama

8. Yargı Paketi'nde emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Emekliler için ödenen ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödeme günlerinin planlandığını ifade ederek bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatıracaklarını açıkladı.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
8. Yargı Paketi, Meclis'te kabul edildi | Emekliye 3 bin lira ikramiye

8. Yargı Paketi, Meclis'te kabul edildi | Emekliye 3 bin lira ikramiye

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

bayram ikramiyesi tutarının 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak." dedi.

İkramiyelerin hesaplara ne zaman yatacağı konusunda da açıklamalarda bulunan Işıkhan, ödeme günlerini planladıklarını ifade edip "Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız." diye konuştu.

PRİM GÜNÜ EŞİTLENMESİ

Gazetecilerin "Prim günü eşitlenmesi konusunda da seçim sonrası çalışmanız olur mu?" sorusuna yanıt veren Işıkhan, konunun Orta Vadeli Program'da (OVP) olduğunu kaydederek düzenleme içine alınacağını dile getirdi.

"İstihdamı arttırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında." ifadelerini kullanan Işıkhan, "Eemekliler yılıyla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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