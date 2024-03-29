Bayram seyahat ekonomisi 100 milyar TL

Turizm sektöründe bayram hareketliliği yaşanıyor. Bu yıl hem seçim sonrası hem de okulların ara tatiliyle birleşen Ramazan Bayramı tatilinde 20 milyon kişinin sehayat etmesi bekleniyor.



TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı’nın bu yıl 9-12 Nisan tarihlerine denk geldiğini belirterek, “İlk ve orta öğretimdeki öğrenciler ise ikinci ara tatil için 5 Nisan'da son dersi yapıp 6 Nisan'da ara tatile girecek, 15 Nisan'da ders başı yapacak. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması kararını, iki tatilin tam olarak birleşmesi açısından son derece kıymetli buluyoruz. Açıklamanın erken yapılması da bayrama kadar olan süreçte vatandaşlarımızın ve seyahat acentelerimizin planlamalarını yapabilmelerine olanak sağladı" dedi.



20 MİLYON KİŞİLİK SEYAHAT



Bu dönemde memleket ve akraba ziyaretleri dahil olmak üzere 20 milyon civarında kişinin seyahat gerçekleştirmesini beklediklerini söyleyen Firuz Bağlıkaya, "Bunların 2 milyonluk bölümünü doğrudan turizm hareketleri oluşturacak. Turizm tesislerine giriş sayısının 1,5 milyon düzeyinde olmasını, diğer konaklama türleri de eklenince turistik konaklama sayısının 2 milyon sayısına ulaşmasını bekliyoruz. Ara tatil ve bayram tatili dönemindeki memleket, akraba ziyaretleri ile turizm hareketliliğini kapsayan tüm seyahatlerin oluşturacağı ekonomik hacmin ise toplamda 100 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz” diye konuştu.



VİZE SIKINTISI DEVAM EDİYOR



Yurt dışı turlarda vize konusunda yaşanan sıkıntıların devam ettiğini vurgulayan Bağlıkaya, “Bu nedenle Avrupa ülkelerine gitmek isteyip vize başvurusu reddedilen vatandaşlarımızın, vizesiz Balkan turlarına, Mısır gibi destinasyonlara yöneldiğini görüyoruz. 3 gece 4 gün ve 4 gece 5 günlük turlar daha çok talep görüyor. Yurt dışı turlarda fiyatlar kişi başı 400 eurodan başlayıp, destinasyonun uzaklığına ve ulaşım aracına göre değişiklik gösteriyor. Ortalama tur fiyatı ise 1000 euro düzeyinde" dedi.