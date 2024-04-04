Bayramlık çikolata ve şeker alışverişleri için uyarı

"MADLEN ÇİKOLATA TERCİH EDİLİYOR"



İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamuller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener de bayram için alınan hediyelik çikolata ve şekerlerde satışların artmaya başladığını söyledi.



Bu dönemde hediyelik olarak en çok madlen çikolatanın tercih edildiğini dile getiren Şener, "Tüketiciler, şeker gibi ürünleri ise daha çok marketlerden almayı tercih ediyorlar. Pastanelerde şeker satışımız neredeyse yüzde 10 civarında." şeklinde konuştu.



Şener, bayrama kadar satışların artarak devam etmesini beklediklerini kaydederek, "Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelenler oluyor. Bu hafta sonu bizim bayram haftamız." ifadelerini kullandı.



Açıkta satılan şeker, çikolata ve lokum gibi ürünler konusunda mücadelelerinin sürdüğünü vurgulayan Şener, tüketicilere bilinen yerlerden ve markalardan ürün almaları tavsiyesinde bulundu.