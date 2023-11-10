BDDK'dan dolandırıcılık uyarısı

BDDK, vatandaşları kendisini kurum personeli olarak tanıtan dolandırıcılara karşı uyardı.



BDDK'den yapılan yazılı açıklamada, kendilerini BDDK personeli olarak tanıtan kişilerin, kurumun santral numarası olan hat üzerinden arıyor izlenimi vererek banka müşterilerinin cep telefonlarına uygulama indirmelerini sağlamak suretiyle dolandırıcılık girişiminde bulunduklarının anlaşıldığı bildirildi.



Açıklamada, dolandırıcılığa maruz kalınmaması için dikkat edilmesi gerektiği belirtilerek şunlar kaydedildi:



"Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından kendilerini BDDK personeli olarak tanıtarak bankacılık işlemlerinde kullanılan kişisel bilgileri isteyen, cep telefonuna uygulama indirilmesini, kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi, kişisel bilgilerin korunması hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır."



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