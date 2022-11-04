Belçika'da enerji faturaları yüzde 95 arttı

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Belçika federal enerji düzenleyici kurumu CREG, ekim ayında ortalama bir ailenin yıllık elektrik ve doğalgaz tüketimlerine ödeyecekleri güncel rakamları içeren verileri paylaştı.



Buna göre, Belçika'da geçen yılın ekim ayında sözleşme yapan bir ailenin yıllık toplam enerji faturası ortalaması 3 bin 67 euro seviyesinde bulunuyordu.

Bu yılın ekim ayında ise yeni sözleşme yapan bir ailenin yıllık enerji faturası yüzde 95,3 artarak 5 bin 989 euroya çıktı. Böylece son bir yılda enerji faturaları 2 bin 922 euro artış gösteri.

EKİMDE DOĞALGAZ FATURALARI YÜZDE 20 ARTTI



Ortalama miktarlarda tüketim yapan bir ailenin yıllık doğalgaz faturası 3 bin 564 euro, elektrik faturası da 2 bin 425 euroyu buldu.



Ekimde bir önceki aya kıyasla gaz faturası yüzde 20, elektrik faturası da yüzde 14 artış gösterdi.



Belçika'da hanelerin doğalgaz ve elektrik tüketimleri her ay ölçülerek faturalandırılmıyor. Evin boyutu, kaç kişinin yaşadığı ve enerji sınıflandırması gibi çeşitli unsurlar göz önünde bulundurularak yıllık enerji tüketim ortalaması belirleniyor.

Bu rakam 12 aya bölünerek her ay aynı miktarda ödeme yapılıyor. Yıl sonunda yapılan ölçümlerde ise belirlenen fark tahsil ediliyor.