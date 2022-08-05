Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (5 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL

fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.