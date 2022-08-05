Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (5 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları)

Haberler - ntv.com.tr 05.08.2022 - 07:49 | Son Güncelleme : 05.08.2022 - 08:06
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL
fiyat indirimi bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.