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Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (8 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 8 Eylül 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 07:44

Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (8 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları)

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorinin litresine 1 lira 14 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliği, gece yarısından itibaren pompaya yansıtıldı. İndirim sonrası, motorinin litre fiyatı yeniden 25 liranın altına geriledi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.81 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.23 liradan satılıyor.

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