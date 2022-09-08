Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (8 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Motorinin litresine 1 lira 14 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliği, gece yarısından itibaren pompaya yansıtıldı. İndirim sonrası, motorinin litre fiyatı yeniden 25 liranın altına geriledi.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.81 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 19.23 liradan satılıyor.