Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (8 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları)

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 07:44
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Motorinin litresine 1 lira 14 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliği, gece yarısından itibaren pompaya yansıtıldı. İndirim sonrası, motorinin litre fiyatı yeniden 25 liranın altına geriledi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.81 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.23 liradan satılıyor.