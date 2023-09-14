Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (14 Eylül 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİNİN ARDINDAN BENZİNE DE ZAM

Dün motorine yapılan 2,03 TL'lik zammın ardından bugün de benzine 1 lira 60 kuruş zam yapıldı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorinin litresi 40 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise son zamla birlikte 38 lira 47 kuruşa yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.