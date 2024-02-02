Benzin ve motorin 2024 güncel fiyatları (2 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİNE 1 ŞUBAT'TA ZAM GELDİ
Benzin fiyatına 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruş zam geldi.
Bu zamla birlikte benzin litre fiyatı 39 lirayı aştı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. 2 Şubat için benzin ya da motorinde indirim veya zam haberi henüz bulunmuyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,69 liradan, benzinin litresi ise 39,37 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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