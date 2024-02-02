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Benzin ve motorin 2024 güncel fiyatları (2 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları)

Benzine 1 Şubat'ta 95 kuruş zam gelirken, motorin fiyatında herhangi bir değişiklik olmadı. Peki 2 Şubat 2024 güncel benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Benzin ve motorin 2024 güncel fiyatları (2 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE 1 ŞUBAT'TA ZAM GELDİ

 fiyatına 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruş zam geldi.

Bu zamla birlikte benzin litre fiyatı 39 lirayı aştı.  fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. 2 Şubat için benzin ya da motorinde indirim veya zam haberi henüz bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,69 liradan, benzinin litresi ise 39,37 liradan satılıyor.

FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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