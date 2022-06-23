Benzin ve motorin ne kadar oldu? (23 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzinin litre fiyatına 23 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldı.

İndirimden sonra benzinin fiyatı 27,26 TL oldu.



GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor.