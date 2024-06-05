Benzin ve motorine indirim beklentisi (5 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.



AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?



Benzin ve motorin fiyatlarında 1 liralık indirim bekleniyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.39 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ortalama 41.44 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.