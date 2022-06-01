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Benzin ve motorine zam (Güncel akaryakıt fiyatları - 1 ve 2 Haziran 2022)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 1 Haziran 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 01.06.2022 - 16:02 | Son Güncelleme : 01.06.2022 - 16:20

Benzin ve motorine zam (Güncel akaryakıt fiyatları - 1 ve 2 Haziran 2022)

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,49 TL, benzin grubunda 1,22 TL fiyat artışı meydana geldi.

Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Zam sonrası (benzin motorin) pompa fiyatları;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25,90 liraya yükselecek.

İstanbul'da benzin litre fiyatı 25,02 liradan satılıyor. Benzinin litresi 26,24 liraya çıkacak.

Ankara'da 24,5 liradan satılan motorinin litresi 25,99 liraya yükselecek. 25,11 liradan satılan benzinin litresi 26,33 liraya çıkacak.

İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükselecek. 25,13 liradan satılan benzinin litresi 26,35 liraya çıkacak.

LPG litre fiyatı ise ortalama 11,47 lira seviyesinde satışa sunuluyor. LPG fiyatında değişiklik olmadı.

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