Benzin ve motorin ne kadar oldu? (28 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine son olarak 23 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapılmıştı.



Bu hafta için akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim beklentisi yok.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor.



Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.

