Birleşmiş Milletler, Türkiye büyüme tahminini açıkladı

Birleşmiş Milletler, ocak ayında yayımladığı "Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2024" raporunun yıl ortası güncellemesini paylaştı.



Raporda, küresel ekonomik beklentilerin ocak ayından bu yana iyileştiğine işaret ediledi. Büyük ekonomilerin ciddi bir gerilemeden kaçındığı ve işsizliği artırmadan enflasyonu düşürdüğü vurgulandı.



Raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği belirtilerek, bunun ocak ayında öngörülenden 0,3 puan daha yüksek olduğu aktarıldı.



BM, Türkiye'de ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3,2 olmasını bekliyor. İç talebin yumuşaması ve ithalatın azalması nedeniyle Türkiye'nin cari açığının bu yılın başında daraldığı ifade ediliyor.