BIST 100 endeksi uçtu: Dünya endekslerini geride bıraktı

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının politika faizini ne zaman indirmeye başlayacaklarına yönelik belirsizliklerin devam etmesine karşın özellikle yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin beklentileri aşan finansal sonuçlarının ardından dünya borsalarında zirveler yenilendi.



Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklaması sonrası ABD, Avrupa ve Japonya pay piyasalarında yeni zirveler görülürken, yurt içinde BIST 100 endeksi de küresel ralliye eşlik ederek rekorunu tazeledi.



BIST 100 ENDEKSİ GERİDE BIRAKTI



Yıl başından bu yana önemli merkez bankalarının faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizliklerin günden güne artmasına karşın özellikle büyük teknoloji şirketlerinin beklentilerin üzerinde gelen karları küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdı.



Söz konusu şirketler öncülüğünde New York borsasında başlayan ralli, Avrupa'ya oradan da Japonya pay piyasalarına taşınırken, endekslerin tarihi yüksek seviyeleri de yenilendi.



Yılın ilk iki aylık performansına bakıldığında, ABD'de New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 7,20, S&P 500 endeksi yüzde 6,84 ve Dow Jones yüzde 3,47 değer kazanırken, Avrupa tarafında Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 5,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,09 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 7,34 artış kaydetti. Avrupa bölgesinde tek gerileyen ise yüzde 1,33 ile İngiltere'de FTSE 100 endeksi oldu.



Asya'da ise Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 17,04, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,36 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,35 artarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,48 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,14 değer kaybetti.



Aynı dönemde, BIST 100 endeksi yüzde 23,07 yükselerek söz konusu önemli endeksleri geride bırakırken, dolar bazlı bu süreçte yüzde 16,1 artış kaydetti.



Yıl başından bu yana tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 103,07 ile Bilişim oldu. Ana endekslere bakıldığında ise yüzde 67,66 artışla Teknoloji endeksi dikkati çekiyor.



Bu süreçte, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 98'i yükselirken, 2'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Yapı Kredi ve Akbank oldu.



Söz konusu dönemde en fazla yükseliş kaydeden hisseler arasında Mia Teknoloji yüzde 116,90, Kocaer Çelik yüzde 97,82 ve Akfen Yenilenebilir Enerji yüzde 90,10 artışla ilk üç sırayı paylaşırken, Qua Granite yüzde 24,74 ve Hektaş yüzde 4,98 gerileyerek yatırımcısını üzen hisseler oldu.



BIST 100 DÜNYA ENDEKSLERİ ARASINDA ZİRVEDE



BIST 100 endeksi şubatta yüzde 8,20 yükselerek ayı 9.193,69 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.450,48 puana taşıdı. Endeks, aynı dönemde dolar bazlı incelendiğinde yüzde 5,13 değer kazanarak 294,41 puan oldu.



Dünya endekslerinin şubat performansı incelendiğinde BIST 100 endeksinin söz konusu endeksleri aylık bazda da geride bırakarak zirvede yer aldığı görülüyor.



BIST 100'ün ardından Asya pay piyasalarının şubat performansı dikkati çekiyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 8,13 artışla ikinci sırada, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,94 yükseliş kaydederek üçüncü sırada yer alıyor.



Aynı dönemde New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 6,12, S&P 500 endeksi yüzde 5,17, Dow Jones endeksi yüzde 2,22 artış kaydederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 4,58, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,54 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,48 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,01 geriledi.



Borsa İstanbul'da yılın ikinci ayında, bankacılık endeksi yüzde 5,12 ve holding endeksi yüzde 11,70 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 53,97 ile bilişim olurken, tek kaybettiren yüzde 2,26 ile iletişim oldu.



Şubatta, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükselirken, 15'i değer kaybetti. Bu dönemde en çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Sasa Polyester oldu.



Aynı dönemde, en fazla yükseliş kaydeden hisseler arasında Mia Teknoloji yüzde 78,77, Borusan Yatırım yüzde 65,61 ve Ege Endüstri yüzde 58,58 artışla yatırımcılarını sevindirirken, en fazla gerileyen hisseler arasında ise Akcansa Çimento yüzde 8,19, İzdemir Enerji yüzde 7,40 ve CW Enerji yüzde 6,85 azalışla dikkati çekti.



CDS TEKRAR 300 BAZ PUANIN ALTINDA



Yabancı yatırım kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin yayınladıkları olumlu raporlar silsilesinde Türk varlıklarına olan ilginin de arttığı görülürken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş eğilimi de devam ediyor.



Geçen yılın mayıs ayında 700 baz puanda bulunan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i, genel seçimlerin ardından yeni ekonomi yönetiminin iş başı yapması ve enflasyonla mücadele kapsamında sıkılaştırıcı para politikası adımlarının atılmasıyla birlikte şubatta 284 baz puana kadar geriledi.



Aralık 2023'te Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 282,5 baz puana kadar inerek 19 Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yeni yılın ilk ayında 331 baz puana çıkmıştı.



Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, yıl başından 23 Şubat haftasına kadar toplamda 115,4 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi.



Öte yandan, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından risk iştahını ölçmek için oluşturulan Risk Eğilim Endeksi (REKS) verilerine göre 23 Şubat itibarıyla yabancı yatırımcıların risk iştahı 63,2 ve yerli yatırımcıların risk iştahı 65 seviyesinde bulunurken, tüm yatırımcıların risk iştahı 56,4 oldu.



REKS'in 50 seviyesinin üzerinde olması risk iştahının fazla olduğuna işaret ederken, bu seviyenin altı risk iştahının düşük seyrettiği şeklinde yorumlanıyor.

