Asya borsaları geriledi

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dünya genelinde risk iştahının azaldığı görülüyor.



Bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da hanehalkı harcamaları ağustosta yıllık yüzde 5,1 artışla tahminlerin altında kaldı.



Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden AMD ve teknoloji şirketi Samsung Electronics'in 3. çeyrek kazançları beklentileri karşılamadı. Her iki şirketin azalan tüketici talebi nedeniyle son çeyrekte de karlılığın düşeceğine işaret etmesi ise teknoloji şirketleri öncülüğünde Asya borsalarında kayıpları beraberinde getirdi.



Çin piyasalarında ise Altın Hafta dolayısıyla resmi tatil sürüyor.



Bu gelişmelerle kapanışta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,71 değer kaybederek 27.116 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 144,9'dan işlem görüyor.



Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 6.762 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,22 azalışla 2.232 puandan kapandı.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 17.781 puana inerken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,33 düşüşe 58.036 puanda bulunuyor.