Borsanın 10 yıllık mart performansı

Bu dönemlerde, mali, sınai, hizmet ve teknoloji endeksleri en iyi performanslarını BIST100 endeksi ile uyumlu olarak 2022'de sergiledi.



Mart 2022'de mali endeksin yüzde 15,56 ve hizmet endeksinin yüzde 16,28 değer kazancıyla BIST 100 endeksinin üzerinde getiri sağlaması göze çarparken, sınai endeksi aynı dönemde yüzde 12,32 ve teknoloji endeksi yüzde 10,01 yükseldi.



Ana endeksler, en kötü performanslarını da hizmet hariç, BIST 100 endeksiyle benzerlik göstererek 2020'de gerçekleştirirken, hizmetler endeksi en düşük mart performansını yüzde 11,94 azalışla 2019'da kaydetti.



Mart 2020'de mali endeksin yüzde 16,32 ve sınai endeksinin yüzde 18,92 düşüşle BIST 100 endeksinden daha fazla gerilemesi dikkati çekti, bu dönemde teknoloji endeksi de yüzde 14,19 değer kaybetti.



İNŞAAT, MARTI SEVİYOR



Son 5 yılın mart ayları detaylı incelendiğinde, inşaat endeksinin her sene BIST 100 endeksine göre daha iyi performans gösterdiği görüldü.



Borsa İstanbul'da, mart aylarında, 71 hisse senedinin son 5 yılın en az 4'ünde BIST 100 endeksine göre daha güçlü performans sergilemesi öne çıktı.



Sektör endeksleri arasında ise halka arzın yüzde 10,5, ticaretin yüzde 8,6, finansal kiralama faktoringin yüzde 4 ve bilişimin yüzde 2,4 ile son 5 yılın en az 4'ünde BIST 100 endeksine göre daha fazla ortalama getiri sağladığı görüldü.



İnşaat endeksinin son 5 yılın 5'inde de BIST 100 endeksine göre ortalama yüzde 7,7 daha iyi performans sergiledi.



Son 5 yılda BIST 100 endeksine göre her yılın mart ayında daha iyi getiri sağlayan hisseler arasında Prizma Press'in performansı öne çıkarken, onu İnfo Yatırım, Ersu Meyve ve Gıda, Pınar Et ve Un Sanayi ile Merko Gıda izledi.



Mart aylarında, son 5 yılın en az 4'ünde BIST 100 endeksine göre daha iyi performans gösteren hisselere detaylı bakıldığında, Doğuş Gayrimenkul'ün yüzde 38, Güler Yatırım Holding'in yüzde 23,4, Dagi Yatırım Holding'in yüzde 22,9, Prizma Press'in yüzde 20,3 ve Formet Metal ve Cam Sanayi'nin yüzde 19,4 ile yatırımcısına endeks üzeri getiri sağladığı hesaplandı.

