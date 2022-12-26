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Borsaya bu yıl 1,2 milyon yeni yatırımcı geldi

Dolar ve altındaki kazanç durunca borsaya ilgi arttı. 2022 yılında Borsa İstanbul’a 1,2 milyon yeni yatırımcı geldi. Yeni yatırımcıların 242 bini 20-29 yaş aralığında.

Borsaya bu yıl 1,2 milyon yeni yatırımcı geldi

Borsaya bu yıl 1 milyonu aşkın yeni yatırımcı geldi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, yılbaşından bu yana borsaya gelen 1,2 milyon yeni yatırımcıyla sayı 3 milyon 580 bine ulaştı.

Yeni yatırımcıların 179 bini aralık ayında borsaya geldi. Yeni yatırımcılar arasında 20 ila 29 yaş aralığında 242 bin kişi bulunuyor.

YÜZDE 35'İ KADIN

Yeni hesap açarak hisse senedi alan yatırımcıların yüzde 35'ini kadınlar, yüzde 65'ini ise erkekler oluşturuyor.

ORTALAMA PORTFÖY 100 BİN LİRA

Yeni yatırımcıların ortalama portföy büyüklüğü ise 100 bin lira civarında.

BORSADA ART ARDA REKORLAR

İstanbul, son donemde rekorlar kırmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi bugün 5 bin 549 puanla tüm zamanların en yükseğini gördü.

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