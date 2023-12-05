Bitcoin kritik seviyeyi aştı: Nisan 2022'den bu yana bir ilk

Kripto para birimi Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentiler ve ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören bir fonu yakında onaylayacağı beklentisiyle Nisan 2022 yılından bu yana ilk kez 41 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Bitcoin, son 24 saatte 42 bin 336 dolara kadar yükseldi.

BITCOIN NEDEN YÜKSELDİ?

Bitcoin'in fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonu) yakında onaylayacağına ilişkin beklentilerin artmasının etkisiyle son 24 saatte yüzde 5,65’ten fazla değer kazandı. ABD'de enflasyonun yavaşladığını gösteren verilerin Fed'in faiz artırımlarını tamamladığına ilişkin öngörüleri desteklemesi de Bitcoin'deki artışı destekledi.

Kasım 2021'de 68 bin 990 doları gören Bitcoin, o tarihten bu yana yaklaşık olarak yüzde 39 değer kaybetti.