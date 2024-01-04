Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Bitcoin fiyatı, günlük yüzde 3,3 artışla 43.904 dolar civarında işlem görüyor.

Dünyanın en büyük kripto para birimi salı günü, Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesi olan 45.000 dolar seviyesini aşmıştı.

CoinMarketCap'in verilerine göre, kripto para piyasasının salı günkü toplam değeri yüzde 2,8 artışla 1,67 trilyon dolara ulaşmıştı.

ABD'li düzenleyicilerin bu ay spot Bitcoin borsa yatırım fonlarını (ETF'ler) reddedebileceklerine dair bir raporun ardından Bitcoin fiyatı çarşamba günü yüzde 7 civarında düşmüştü.

Matrixport'un raporunda, "Siyasi açıdan bakıldığında, Bitcoin'i alternatif bir değer deposu olarak meşrulaştıracak bir Bitcoin Spot ETF'sini onaylamak için hiçbir neden yok" denildi.

Ancak bazı analistler, çarşamba günü Bitcoin ve kripto para birimlerindeki ani fiyat düşüşünün nedeninin, kripto piyasasının oldukça değişken olduğuna dikkat çekerek, boğa piyasası döngüsü sırasında bir düzeltme ve kısa bir geri çekilme olduğuna inanıyor.