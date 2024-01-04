Kripto yatırımcılarının kafası karıştı: Bitcoin ETF başvuruları onaylanacak mı?

Kripto para yatırımcılarında gözler spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvuruları ile ilgili karara çevrildi. Ağırlıklı olarak piyasalarda beklentiler ETF başvurularının onaylanacağı görüşünde ancak dün gelen bir rapor kafaları karıştırdı.



ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) masasında spot bitcoin ETF'leri ile ilgili 14 başvuru bulunuyor. SEC'in ARK ve 21 Shares spot Bitcoin ETF teklifi için kararını 10 Ocak'a kadar vermesi gerekiyor.



KAFALARI KARIŞTIRAN RAPOR



Kripto hizmetleri sağlayıcısı c, son raporunda SEC’in ocak ayındaki tüm Bitcoin spot ETF’lerini reddebileceği belirtti. Raporda ETF onaylarının ikinci çeyreğe sarkabileceği ve BTC fiyatının 36-38 bin dolar bandına gerileyebileceği ifade edildi. Siyasi açıdan bakıldığında Bitcoin spot ETF'inin onaylanması için hiçbir neden olmadığı belirtildi. Raporun ardından kripto paralarda sert düşüşler kaydedilmişti.



Matrixport analisti Markus Thielen, X üzerinden sorulan soru üzerine raporun SEC veya ihraççılardan gelen bir bilgiye dayanmadığı ifade etti. Bloomberg Kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas ise Bitcoin spot ETF başvuruları ile ilgili onaydan başka şeye işaret eden veri olmadığını dile getirdi. Balchunas, kesinleşmiş başvuruların yakın zamanda bir onaya işaret edebileceğini sözlerine ekledi.

GOLDMAN DA HAREKET GEÇTİ



Diğer taraftan FOX Business’ta yer alan haberde SEC ile başvuru sahibi şirketlerin bir araya geldiği belirtildi. Nihai kararın henüz alınmadığı ancak cuma günü ETF'lerin onaylanabileceği belirtildi.



Bu arada bankacılık devi Goldman Sachs'ın spot Bitcoin ETF sürecinin parçası olmak için BlackRock ve Grayscale ile masaya oturduğu bildirildi.

