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Bitcoin'de Mayıs 2022'den sonra bir ilk: 39 bin dolar seviyesine yaklaştı

En yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin, 2022 yılının Mayıs ayından bu yana ilk kez 39 bin dolara yaklaştı ve 38 bin 936 dolar seviyesini gördü.

Bitcoin'de Mayıs 2022'den sonra bir ilk: 39 bin dolar seviyesine yaklaştı

Piyasalarda en iyi bilinen birimlerinin başında gelen , sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak, geçen yılın mayıs ayından bu yana ilk kez 39 bin dolara yaklaştı ve 38 bin 936 doları test etti.

Gün içinde kazanımlarının bir kısmını kaybederek 37 bin 618 dolar seviyesine kadar çekilen Bitcoin, şu dakikalarda 38 bin 800 dolar civarında işlem görüyor.

Bitcoin’deki yükselişi değerlendiren kripto para birimi uzmanı Noelle Acheson, özellikle 2024 yılında da gelişmiş piyasalarda para basımının artarak devam edeceğine ilişkin beklentilerin Bitcoin’in yükselişini desteklediğini belirtti.

Bitcoin madenciliği sistemlerinin üretici şirketi Canaan’ın gün içerisinde hisseleri de yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

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