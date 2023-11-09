BlackRock, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle protesto edildi

Filistin destekçisi göstericiler, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın Manhattan'daki genel merkezindeki protestolarına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden görüntü paylaştı.



Paylaşıma göre, merkezin giriş salonu Filistin destekçisi göstericiler tarafından basıldı, İsrail'e destek verdiği iddia edilen firma yöneticileri kısa süreliğine protesto edildi.



"BlackRock saklanamazsın" şeklinde slogan atan Amerikalı aktivistler, genel merkezin lobisinde, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında 1 ayda hayatını kaybeden 4 binden fazla Filistinli çocuğun adının yazılı olduğu pankart açtı.



Ölen çocukların isimlerinin 3 sütun halinde yazılı olduğu rulo şeklindeki pankartın, açıldığında BlackRock lobisindeki metrelerce alanı kapladığı görüldü.



Grup, ayrıca paylaşımda, Filistin halkının eşit şartlarda hayat yaşamak istediğini ve "insanları bombalayarak bu duygunun yok edilemeyeceği"ni vurguladı.

