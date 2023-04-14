Boeing'in hisseleri 737 MAX uçaklarının teslimatının durdurulması sonrası düşüşte

KALİTE SORUNU TESPİT EDİLDİ

Bu durumun acil bir uçuş güvenliği sorunu olmadığına işaret edilen açıklamada, ancak hem üretimdeki hem de depoda teslim edilmemiş olan önemli sayıda 737 MAX uçağını etkileyebileceği kaydedilmişti.



Öte yandan Boeing'in tedarikçilerinden Spirit AeroSystems, 737'nin bazı modellerinin arka kısmında bir kalite sorunun tespit edildiğinin Boeing'e bildirildiğini açıklamıştı.



Spirit AeroSystems'in hisselerindeki değer kaybı da yüzde 19'u aştı.