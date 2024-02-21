Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü (21 Şubat Çarşamba) düşüşle kapattı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,86 puan azalırken, toplam işlem hacmi 147,6 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,79 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,63 ile turizm oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü duruşunu koruduğunu ifade etti.



Bugün Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getiren analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.



Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.

